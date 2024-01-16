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14:03, 16 января 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение беспилотника ВСУ над российским регионом

Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ в Брянской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Брянской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом подтвердили в Минобороны России.

Как уточнило ведомство, при помощи дрона самолетного типа Украина попыталась атаковать объекты на российской территории, однако около 13:40 по московскому времени беспилотник сбили дежурные силы ПВО.

До этого об уничтожении дрона ВСУ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По данным главы региона, дрон перехвачен над Суземским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее, в ночь на 16 января, ВСУ попытались атаковать при помощи беспилотников объекты в Воронежской области. Предположительно, целью Украины был военный аэродром Шилово. Как стало известно, все восемь дронов двигались в его сторону. Пять летательных аппаратов сбили, еще три перехватили. Обломки одного из них попали в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице Воронежа. В результате пострадала девочка 2013 года рождения.

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