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12:18, 16 января 2024Россия

ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

Mash назвал военный аэродром Шилово возможной целью атаки дронов ВСУ на Воронеж

Фото: Reuters

Целью массированной ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж мог быть военный аэродром «Балтимор». Как сообщает Mash в своем Telegram-канале, часть дронов была сбита, а часть подавлена средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате атаки пострадала девятилетняя девочка, ей своевременно оказали медицинскую помощь.

В сторону аэродрома направлялись восемь украинских дронов

По данным Mash, всего в сторону микрорайона Шилово, вблизи которого располагается аэродром, направлялись восемь украинских беспилотных летательных аппаратов. Пять были сбиты, а три подавлены средствами РЭБ. Минобороны России при этом сообщает о трех беспилотниках.

Фото: Reuters

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что после падения беспилотника в Воронеже 35 квартир в трех десятиэтажных домах получили повреждения.

При этом он не уточнил характер повреждений. По его словам, для жителей пострадавших квартир власти развернули пункт временного размещения на базе школы, но за помощью пока никто не обращался.

В результате падения обломков дрона ВСУ пострадала девятилетняя девочка

Сотрудники МЧС по Воронежской области сообщили, что в результате работы системы противовоздушной обороны (ПВО) обломки одного из украинских беспилотников, атаковавших Воронеж в ночь на 16 января, угодили в жилой многоквартирный дом. В результате получила ранение девятилетняя девочка.

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«У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте. Утром попрошу наших врачей еще раз навестить семью и убедиться в отсутствии иных последствий», — сообщил Гусев.

По его словам, продолжается поквартирный обход жителей поврежденного дома.

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