Названа возможная цель атаки дронов в Воронежской области

Mash: возможной целью атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово

Возможной целью ночной атаки дронов на Воронеж был военный аэродром Шилово. Такую версию назвал Telegram-канал Mash.

Как выяснило издание, все восемь украинских беспилотников двигались в его сторону. Как утверждает Mash, пять устройств в Воронежской области были сбиты, еще три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Осколки дронов были обнаружены в районе улиц Тепличной и Острогожской. Повреждены восемь многоэтажек и как минимум 35 квартир. В большей части из них выбило стекла.

В одном доме оказался поврежден электрокабель, обход квартир в Воронеже продолжается.