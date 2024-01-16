Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Брянский губернатор Богомаз сообщил об уничтожении украинского беспилотника

В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник удалось уничтожить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Над Суземским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — пояснил глава области.

Богомаз добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб, а также поблагодарил подразделения ПВО.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область. Уточняется, что удар был нанесен по деревне Телец, расположенной в Трубчевском районе российского региона. Суммарно были четыре прилета.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.