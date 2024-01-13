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14:48, 13 января 2024Россия

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область

Shot: Украина обстреляла Брянскую область кассетными боеприпасами
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, по данным которого, инцидент произошел в субботу, 13 января, около шести часов утра.

Уточняется, что удар был нанесен по деревне Телец, расположенной в Трубчевском районе российского региона. Суммарно были четыре прилета, но ни один из них не стал успешным для ВСУ: снаряды рухнули на окраине населенного пункта.

Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным журналистов, сейчас уточняются сведения о наличии пострадавших и возможных разрушениях.

Ранее ВСУ обстреляли аналогичными боеприпасами Донецк. По сообщениям Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 7 января по двум районам города были выпущены четыре снаряда калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.

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      Олег Давыдов
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