Shot: Украина обстреляла Брянскую область кассетными боеприпасами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, по данным которого, инцидент произошел в субботу, 13 января, около шести часов утра.

Уточняется, что удар был нанесен по деревне Телец, расположенной в Трубчевском районе российского региона. Суммарно были четыре прилета, но ни один из них не стал успешным для ВСУ: снаряды рухнули на окраине населенного пункта.

Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным журналистов, сейчас уточняются сведения о наличии пострадавших и возможных разрушениях.

Ранее ВСУ обстреляли аналогичными боеприпасами Донецк. По сообщениям Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 7 января по двум районам города были выпущены четыре снаряда калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью.