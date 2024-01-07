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19:02, 7 января 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Олег Гончаренко / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным СЦКК, по Киевскому и Куйбышевскому районам города было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров с кассетной боевой частью. Обстрел был произведен в 18:15 мск.

В 18:40 в Киевском районе Донецка были зафиксированы еще три прилета. Сведений о последствиях ударов не приводится.

В конце декабря ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата. Это произошло в Петровском районе города.

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      Алан Босиков
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