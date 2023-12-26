ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

СЦКК ДНР сообщил, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Донецкой народной республики (СЦКК ДНР) в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Донецк. Уточняется, что взрывоопасный предмет был сброшен на Петровский район города.

В СЦКК добавили, что украинские войска атаковали территорию Ясиноватского района, выпустив три снаряда, а также обстреляли Горловку, выпустив 17 снарядов.

Ранее генерал Роман Полько, бывший командующий подразделением польского спецназа, объяснил провал контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинское командование сделало ставку на пропаганду вместо успехов в зоне боевых действий. По его мнению, украинские военные ошиблись, так и не решившись «на одновременные действия какого-либо оперативного соединения, нескольких бригад, дивизии, на каком-либо одном направлении».