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22:46, 26 декабря 2023Бывший СССР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Донецк

СЦКК ДНР сообщил, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Донецк
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Донецкой народной республики (СЦКК ДНР) в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Донецк. Уточняется, что взрывоопасный предмет был сброшен на Петровский район города.

В СЦКК добавили, что украинские войска атаковали территорию Ясиноватского района, выпустив три снаряда, а также обстреляли Горловку, выпустив 17 снарядов.

Ранее генерал Роман Полько, бывший командующий подразделением польского спецназа, объяснил провал контрнаступления ВСУ и подчеркнул, что украинское командование сделало ставку на пропаганду вместо успехов в зоне боевых действий. По его мнению, украинские военные ошиблись, так и не решившись «на одновременные действия какого-либо оперативного соединения, нескольких бригад, дивизии, на каком-либо одном направлении».

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