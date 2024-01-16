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14:19, 16 января 2024Россия

Минобороны заявило о поражении еще двух танков Leopard-2

Минобороны: на купянском направлении уничтожены два немецких танка Leopard-2
СюжетМинобороны:

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Российские военнослужащие уничтожили два немецких танка Leopard-2 в зоне проведения спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что танки удалось поразить на купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск и огнем артиллерии. Там в районе Синьковки в Харьковской области российские подразделения отразили шесть атак штурмовых групп противника.

На купянском направлении суточные потери противника составили 160 военнослужащих, а также два пикапа, добавили в министерстве.

В начале года оборонное ведомство уже сообщало о поражении немецких танков. Так, 2 января ВС России уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6 — он находился на сватовском направлении. Таким образом удалось сорвать попытку атаки на позиции ВС России, удар по взводу танков нанесли дронами-камикадзе.

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      Анастасия Шейкина
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