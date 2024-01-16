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10:47, 16 января 2024Культура

Москвич купил билеты в театр за полмиллиона рублей и был обманут

Москвич купил билеты в театр за полмиллиона рублей, но не получил их

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Москвы приобрел билеты в театр за полмиллиона рублей, но был обманут мошенником. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

Пострадавший нашел объявление о продаже билетов на сайте и внес предоплату в размере 45 тысяч рублей. Затем мужчина решил приобрести еще несколько билетов, в результате чего сумма ущерба составила 555 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что известную советскую и российскую актрису Ирину Малышеву обманули мошенники, у которых она хотела купить лекарство для своих собак. Звезда фильмов «Борис Годунов» и «Мертвые души» написала в чат-бот, в котором ей предложили приобрести нужные медикаменты за 21 тысячу рублей. В итоге лекарства так и не пришли, после чего актриса обратилась в полицию.

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