На обломках дрона в Воронеже заметили оскорбительную надпись

На обломках атаковавшего Воронеж украинского дрона нашли надпись с оскорблениями

На обломках одного из украинских дронов, которые пытались атаковать Воронеж, заметили оскорбительную надпись. Горожане показали находку на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

На видеоролике видно, как, предположительно, останки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) лежат на снегу. На устройстве можно разглядеть надпись на украинском языке. Где именно был обнаружен упавший дрон, автор ролика не указал.

Обломки одного из сбитых устройств попали в квартиру на Тепличной улице в Воронеже. В тот момент в комнате находилась десятилетняя девочка.

Ребенок получил незначительные раны рук и ног. Помощь пострадавшей была оказана на месте.

В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника.