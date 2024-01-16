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08:38, 16 января 2024Россия

Опубликованы фото из квартиры в Воронеже после прилета обломков украинского БПЛА

Опубликованы фото с развороченным балконом в Воронеже после прилета БПЛА

Опубликованы фото из квартиры на Тепличной улице в Воронеже после прилета обломков одного из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые пытались атаковать город. Кадры разместило издание Baza в Telegram-канале.

На представленных снимках видно, что в результате прилета разворотило балкон. Кроме того, в жилище выбило окна и балконную дверь. У воронежцев также оказалась повреждена мебель.

В момент атаки в комнате находилась десятилетняя девочка. Она получила незначительные раны рук и ног. Медики оказали ей помощь на месте.

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      Анна Щербакова
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