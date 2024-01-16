На российской федеральной трассе столкнулись 15 машин

В Самарской области на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись 15 машин

В Самарской области на федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись 15 грузовых и легковых автомобилей. Об этом сообщила прокуратура российского региона в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, что в аварию, в частности, попали несколько фур и газель. На месте происшествия в Сергиевском районе работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура начала проверку.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, на трассе столкнулись 12 грузовых и два легковых автомобиля. Пострадали два человека.

Ранее на 805-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново и аэропорта произошло несколько автопроисшествий с участием 12 автомобилей. Движение на участке трассы было полностью перекрыто, в результате массового столкновения никто не пострадал.