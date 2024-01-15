На российской трассе столкнулись 12 автомобилей

МВД: перекрытую под Красноярском из-за ДТП с 12 автомобилями трассу открыли

На 805-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново и аэропорта произошло несколько автопроисшествий с участием 12 автомобилей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.

Движение на участке трассы было полностью перекрыто, в результате массового столкновения никто не пострадал. «В настоящее время движение на 805 километре трассы Р-255 возобновлено», — заверили в ведомстве.

Ранее на российской трассе «Кемерово — Новокузнецк» произошло три аварии с участием восьми машин. По предварительным данным, причиной ДТП предварительно стало несоблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущих транспортных средств с учетом сложных дорожных условий. В результате массовой аварии пострадал 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2110».