На российской трассе произошло три аварии с участием восьми машин

На трассе в Кузбассе произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

На 168 километре российской трассы «Кемерово — Новокузнецк» произошло три аварии с участием восьми машин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Кузбасса.

Причиной массового ДТП предварительно называется несоблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущих транспортных средств с учетом сложных дорожных условий. Также известно, что в результате массовой аварии пострадал 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110».

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства столкновений. Окончательное решение будет принято по результатам проверки в соответствии с законодательством России.

Ранее на федеральной трассе «Урал» произошла авария с минивэном и фурой. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. По последним данным, семь человек спасти не удалось.