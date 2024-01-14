На российской трассе произошло три аварии с участием восьми машин
На 168 километре российской трассы «Кемерово — Новокузнецк» произошло три аварии с участием восьми машин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Кузбасса.
Причиной массового ДТП предварительно называется несоблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущих транспортных средств с учетом сложных дорожных условий. Также известно, что в результате массовой аварии пострадал 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110».
На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства столкновений. Окончательное решение будет принято по результатам проверки в соответствии с законодательством России.
Ранее на федеральной трассе «Урал» произошла авария с минивэном и фурой. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. По последним данным, семь человек спасти не удалось.