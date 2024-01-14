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19:47, 14 января 2024Россия

На российской трассе произошло три аварии с участием восьми машин

На трассе в Кузбассе произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

На 168 километре российской трассы «КемеровоНовокузнецк» произошло три аварии с участием восьми машин. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Кузбасса.

Причиной массового ДТП предварительно называется несоблюдение скоростного режима и дистанции до впереди идущих транспортных средств с учетом сложных дорожных условий. Также известно, что в результате массовой аварии пострадал 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110».

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На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства столкновений. Окончательное решение будет принято по результатам проверки в соответствии с законодательством России.

Ранее на федеральной трассе «Урал» произошла авария с минивэном и фурой. Сотрудники правоохранительных органов установили, что водитель минивэна двигался в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Volvo. По последним данным, семь человек спасти не удалось.

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      Наталья Обрядина
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