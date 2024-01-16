Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 16 января 2024Бывший СССР

На Украине призвали предотвратить влияние России на религию

Спикер Рады Стефанчук призвал предотвратить влияние России на религию на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине необходимо создать механизм, способный предотвратить влияние России на религию в республике. Об этом высказался спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает украинское агентство «Укринформ».

По его словам, подобный механизм должен стать «очень серьезным предохранителем» от любого влияния со стороны России на веру и религию на Украине.

В октябре 2023 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете связанных с РФ религиозных организаций. Документ, в частности, позволит через суд запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

Позднее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения против УПЦ противоречат международному праву, выразив обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Георгий Нестеров
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

      Голландский мэр оправдал акцию сожжения Корана

      Назван максимальный размер материнского капитала в России в 2024 году

      В Москве нашли мертвой бывшего председателя российского Красного Креста

      Новая версия Windows ускорит USB

      В Telegram появились новые функции

      Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

      Количество проходящих через Красное море судов резко упало

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме оценили запрет на поставки импортного пива

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости