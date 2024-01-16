На Украине призвали предотвратить влияние России на религию

Спикер Рады Стефанчук призвал предотвратить влияние России на религию на Украине

На Украине необходимо создать механизм, способный предотвратить влияние России на религию в республике. Об этом высказался спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает украинское агентство «Укринформ».

По его словам, подобный механизм должен стать «очень серьезным предохранителем» от любого влияния со стороны России на веру и религию на Украине.

В октябре 2023 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о запрете связанных с РФ религиозных организаций. Документ, в частности, позволит через суд запретить деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране.

Позднее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения против УПЦ противоречат международному праву, выразив обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений на Украине.