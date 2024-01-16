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15:26, 16 января 2024Путешествия

Названы способы сэкономить на перелете и отелях на Бали

Туроператоры посоветовали в целях экономии заранее покупать билеты на Бали

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Россиянам посоветовали в целях экономии заранее покупать билеты на индонезийский остров Бали. Способы снизить стоимость путешествия назвали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Для того чтобы сэкономить на перелете, туристам лучше выбирать китайские авиакомпании с более низкими тарифами, отметили в АТОР. В сегменте высокоуровневых перевозчиков выгодные предложения есть у Qatar Airways. Еще один вариант экономии — включить в поездку несколько стран: совместить отдых в Индонезии с Малайзией или Таиландом. Так, перелет из Куала-Лумпура на Бали обойдется в 11,8 тысячи рублей, а из Бангкока — в 23 тысячи рублей.

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Кроме того, россиянам, которые ищут бюджетный отдых, туроператоры порекомендовали обратить внимание на отели курорта Кута. Они рассказали, что десятидневное размещение в трехзвездочном Bakung Beach будет стоить от 26,5 тысячи рублей на двоих (завтрак включен), без учета дороги.

Ранее австралийская туристка побывала на Бали и пожаловалась на завышенную стоимость воды в ресторанах. Она призналась, что заплатила «ошеломляющую сумму» за две бутылки воды объемом 380 миллилитров — 240 тысяч рупий (1,4 тысячи рублей).

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      Марина Черняк
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