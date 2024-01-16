Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:11, 16 января 2024Путешествия

Отдыхающие на Маврикии россияне раскрыли последствия урагана «Белаль»

Отдыхающие на Маврикии россияне заявили, что во время урагана снесло крышу отеля

Фото: @ndsprod33 / Reuters

Отдыхающие на Маврикии российские туристы заявили, что во время урагана «Белаль» снесло крышу их отеля, а номер залило водой. Последствия стихии они раскрыли в беседе с агентством РИА Новости.

«Океан сильно бушевал, на пляж выбросило много мусора и водорослей, ливень лил без остановки, ветер сильнейший», — рассказала россиянка, живущая в гостинице на первой береговой линии. Девушка отметила, что сейчас погода проясняется, уже показалось солнце, но после урагана на улице очень жарко и душно.

Материалы по теме:
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022
«Даже в Сочи было дороже» Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
«Даже в Сочи было дороже»Райский курорт для богачей стал дешевле для россиян. Как отдохнуть на Сейшелах и не разориться?
21 декабря 2022

Другая отечественная путешественница подтвердила, что ситуация постепенно стабилизируется. «Все в порядке, погода нормализуется, подтоплений нет», — добавила она.

Ранее российских туристов, отдыхающих на Маврикии, призвали соблюдать меры предосторожности в связи с обрушившимся на курортную африканскую страну циклоном «Белаль». В посольстве России в Порт-Луи сообщили, что все еще сохраняется опасность, связанная с сильным ветром, большими волнами и последствиями наводнения.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Латвия высылает из страны русскоязычных. Почему власти решили избавиться от сотен русских пенсионеров?

      В ВСУ пожаловались на рост давления со стороны российских войск под Купянском

      «Рома» объявила имя нового главного тренера после увольнения Моуринью

      Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте

      Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Как на свою замену отреагировал Васильев?

      Силовики установили личность грозившегося поджечь склад Wildberries сотрудника

      В Госдуме предложили вернуться к использованию потребительской корзины

      Кличко обвинил власти Украины в притеснении критикующих ее СМИ

      Европа столкнулась с рекордным количеством желающих дать ей в долг

      На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости