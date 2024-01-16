Отдыхающие на Маврикии россияне раскрыли последствия урагана «Белаль»

Отдыхающие на Маврикии россияне заявили, что во время урагана снесло крышу отеля

Отдыхающие на Маврикии российские туристы заявили, что во время урагана «Белаль» снесло крышу их отеля, а номер залило водой. Последствия стихии они раскрыли в беседе с агентством РИА Новости.

«Океан сильно бушевал, на пляж выбросило много мусора и водорослей, ливень лил без остановки, ветер сильнейший», — рассказала россиянка, живущая в гостинице на первой береговой линии. Девушка отметила, что сейчас погода проясняется, уже показалось солнце, но после урагана на улице очень жарко и душно.

Другая отечественная путешественница подтвердила, что ситуация постепенно стабилизируется. «Все в порядке, погода нормализуется, подтоплений нет», — добавила она.

Ранее российских туристов, отдыхающих на Маврикии, призвали соблюдать меры предосторожности в связи с обрушившимся на курортную африканскую страну циклоном «Белаль». В посольстве России в Порт-Луи сообщили, что все еще сохраняется опасность, связанная с сильным ветром, большими волнами и последствиями наводнения.

