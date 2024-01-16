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08:21, 16 января 2024Россия

Появились подробности о повреждениях в воронежской квартире после атаки БПЛА

Shot: в квартире на Тепличной улице Воронежа разнесло балкон после атаки БПЛА

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В квартире на Тепличной улице Воронежа разнесло балкон после атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Такие подробности о повреждениях появились у Telegram-канала Shot.

По его сведениям, все, что хранилось на балконе, оказалось уничтожено огнем после прилета обломков дрона.

Остатки беспилотника, залетевшие в жилище, выбили дверь и остекление, утверждает Shot.

В тот момент в комнате находилась десятилетняя девочка. Ребенок получил резаные раны руки, ноги и шеи.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, врачи оказали помощь пострадавшей на месте.

В ночь на вторник, 16 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Воронеж, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотника.

Обломки одного из дронов угодили в жилой многоквартирный дом на Тепличной улице. В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

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      Анна Щербакова
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