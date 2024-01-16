Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:41, 17 января 2024Мир

Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

Премьер Словакии Фицо лично сообщит Шмыгалю об отказе поставлять Украине оружие
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил лично сообщить Киеву об отказе поставлять оружие в республику. Для этого он на следующей неделе прибудет в Ужгород на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, передает РИА Новости.

«Я встречусь с премьер-министром Шмыгалем на следующей неделе в Ужгороде, и я скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь, и не будем посылать никакое оружие, поскольку оружие не решит проблему, которая царит сейчас на Украине», — подчеркнул политик.

Он отметил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, что Киев дважды мог договориться о прекращении огня, однако Европейский союз (ЕС) выбрал неправильную политику.

Речь идет в том числе об экономике, поскольку российский рубль сохраняет свои позиции, а российские энергетические компании получают рекордную прибыль, уточнил Фицо.

Ранее словацкий премьер заявил, что Россия будет диктовать условия по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, западная стратегия, направленная на победу над Россией путем поставок оружия Киеву, оказалась провальной.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Полковника Росгвардии осудили на шесть лет колонии за плохую защиту Крымского моста. Что известно об этом деле?

      Белла Хадид снялась в прозрачной майке без нижнего белья

      Шумахера захотели вывести на публичное мероприятие

      На Украине заявили о превосходстве российских дронов

      Премьер Словакии лично сообщит Киеву об отказе поставлять оружие на Украину

      Залужный доложил НАТО о ситуации на фронте

      Исследователь назвал имя виновника самого загадочного преступления XX века

      В России предложили расширить список оснований для лишения гражданства

      Еще один кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки

      США решили эвакуировать крупную военную базу в Сирии из-за атак боевиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости