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16:59, 16 января 2024Россия

Путин дал характеристику властям в новых регионах России

Владимир Путин назвал власти в новых регионах России стальными людьми

Фото: Mikhail Klimentyev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Работники муниципальной власти Донбасса и Новороссии — это стальные люди. Такую характеристику местным чиновникам дал во время вручения премии «Служение» президент России Владимир Путин. Трансляция речи главы государства велась в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, местные власти доказали свою стойкость. «Это действительно сильные, можно сказать, стальные люди, которые доказали, что их никто и ничто не может сломить», — заявил глава государства.

Также Путин отметил, что муниципальные власти напрямую общаются с людьми, что является самой ответственной частью работы государства.

В своем новогоднем обращении российский лидер отмечал, что в сегодняшней ситуации очень многое в стране зависит от ее граждан, от их настроя на лучшее и стремления поддержать друг друга словом и делом.

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