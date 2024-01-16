Путин поблагодарил за мужество жителей граничащих с Украиной регионов

Президент Путин поблагодарил за мужество жителей регионов, граничащих с Украиной

Президент России Владимир Путин поблагодарил за мужество и сплоченность жителей регионов, которые граничат с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Прежде хочу сказать и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, (...) слова благодарности за (...) мужество и сплоченность. Мы будем делать все, чтобы их поддержать», — сказал президент, обращаясь к главе администрации Красногвардейского района Белгородской области Галине Руденко.

Он также отметил героические поступки ее коллег, других муниципальных служащих, которые под обстрелами оказывают помощь пожилым, детям и женщинам.