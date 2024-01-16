Путин предрек удар по украинской государственности

Путин: по государственности Украины может быть нанесен серьезный удар

Украинской государственности может быть нанесен серьезный удар, и это будет ответственностью властей страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

Путин подчеркнул, что украинское контрнаступление провалилось, а инициатива на поле боя полностью находится в руках российских Вооруженных сил. «Если так будет продолжаться, то украинской государственности может быть нанесен невосполнимый очень серьезный удар. Но это их зона ответственности, это является результатом их политики, их правления», — заявил глава государства.

Ранее президент России назвал придурками представителей властей Украины из-за отказа от переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне попросил Швейцарию провести мирные переговоры по Украине. Президент Виола Амхерд ответила согласием на его просьбу.