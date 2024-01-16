ПВО сбила второй беспилотник над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник над Брянской областью, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — рассказал он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные службы.

Первый беспилотник был сбит днем 16 января, сообщал губернатор Брянской области. По данным главы региона, дрон перехвачен над Суземским районом. Пострадавших и разрушений также не было. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России.

