ПВО сбила второй беспилотник над Брянской областью
Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник над Брянской областью, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — рассказал он.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные службы.
Первый беспилотник был сбит днем 16 января, сообщал губернатор Брянской области. По данным главы региона, дрон перехвачен над Суземским районом. Пострадавших и разрушений также не было. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России.