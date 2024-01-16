Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:05, 16 января 2024Россия

ПВО сбила второй беспилотник над Брянской областью

Губернатор Богомаз: ПВО сбила беспилотник над Брянской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй беспилотник над Брянской областью, об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом», — рассказал он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений не последовало, на место прибыли оперативные службы.

Первый беспилотник был сбит днем 16 января, сообщал губернатор Брянской области. По данным главы региона, дрон перехвачен над Суземским районом. Пострадавших и разрушений также не было. Позднее информацию подтвердили в Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Конфликт на Украине назвали войной на истощение

      Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

      Столтенберг прокомментировал планы Трампа выйти из НАТО

      В Венгрии назвали способ прекратить конфликт на Украине

      Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

      В США допустили применение ядерного оружия на Украине

      Нетрезвая Волочкова послала журналиста по прилете в Москву

      Блогер нашел останки загадочно пропавшего в 2013 году человека. Почему полиция больше 10 лет не могла раскрыть это дело?

      Устроившего секс-вечеринку священника арестовали за отказ помогать стриптизеру

      ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости