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12:29, 16 января 2024Спорт

Роднина сравнила любовь к фигуристкам и футболистам в России

Ирина Роднина заявила, что в России фигуристок любят больше футболистов

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила любовь к фигуристкам и футболистам в России. Ее цитирует Sport24.

По словам Родниной, фигуристки очень популярны и имеют большое значение для страны. «Безусловно, личность должна доказывать свое величие работой, выходить на лед и показывать лучший результат. А футболисты вот что делают? Футболистов не любят [так], как фигуристок сейчас», — заявила она.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигурное катание, а не футбол спортом номер один в России. «Футбол — главный вид спорта в нашей стране? С какой стати? У нас в стране его нет», — отметила она.

Российские фигуристы и футболисты не принимают участия в международных турнирах из-за санкций со стороны Международного олимпийского комитета и спортивных федераций.

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