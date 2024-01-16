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19:44, 16 января 2024Ценности

Российский дизайнер назвала самую модную верхнюю одежду

Дизайнер Бельцева назвала куртку-кокон ярких цветов самой модной в 2024 году

Фото: Denis Bukhlaev / Shutterstock / Fotodom

Российский дизайнер Екатерина Бельцева назвала самую модную верхнюю одежду в 2024 году. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам эксперта, лучшей инвестицией в гардероб в будущих сезонах станет куртка-кокон. При этом специалистка призвала носить оверсайз-модели ярких цветов и необычных принтов.

«Яркие оттенки, такие как синий электрик, огненно-красный и изумрудно-зеленый, оживляют палитру холодного времени года. Кроме того, привлекательные животные принты, клетки и графические узоры придают традиционный стиль верхней одежды интересный оттенок, отражая стремление к индивидуальности и самовыражению», — пояснила она.

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Помимо этого, Бельцева также отметила актуальность верхней одежды из разных материалов. «Например, сам пуховик выполнен из полиэстера, рукава — из замши, а воротник и карманы — из джинсы. В зимних куртках появляются меховые или шерстяные вставки. А шубы или дубленки заимствуют элементы у пуховиков. Важно, чтобы элементы в одном изделии сочетались между собой по цветам», — подчеркнула стилистка.

В заключение собеседница издания посоветовала приобретать изделия из водонепроницаемых и непродуваемых материалов с мембранным покрытием. «Носить ее можно смело как на всех показах с самыми женственными и элегантными нарядами. Например, Miu Miu сочетает пуховик с мини-юбкой», — заявила Бельцева.

В декабре 2022 года была раскрыта оптимальная частота стирки зимней верхней одежды. Так, стало известно, что шерстяные изделия нуждаются в чистке один раз в холодный сезон.

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      Екатерина Ештокина
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