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14:21, 22 декабря 2023Ценности

Раскрыта оптимальная частота стирки зимней верхней одежды

Фото: Brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники британского бренда одежды Joules совместно с экспертом по уборке Сарой Демпси раскрыли оптимальную частоту стирки зимней верхней одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Bristol Live.

По словам специалистов, данный процесс зависит от материала, цвета и наполнителя. Так, шерстяные изделия нуждаются в чистке один раз в холодный сезон. Демпси объяснила, что кератин, который содержится в волокнах шерсти, уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах. Однако если пальто промокло под дождем, его рекомендуется сразу высушить.

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Что касается вещей из кожи, то их можно подвергнуть чистке один или два раза за зиму. «Кожаное пальто желательно протирать влажной тряпкой перед профессиональной чисткой, поскольку грязь и другие вещества могут повредить материал», — пояснила Демпси.

В завершение собеседники издания обратили внимание на стеганые куртки и парки. Демпси отметила, что при регулярной носке их следует стирать два раза в зимний сезон. «Если куртка имеет синтетический наполнитель, ее можно стирать дома, но при этом не забудьте проверить этикету. Пуховики всегда следует сдавать в профессиональную чистку», — заключила она.

В ноябре российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. Тогда эксперт рассказала, что при выборе данного зимнего предмета гардероба необходимо обратить внимание на некоторые детали.

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      Мария Винар
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