Раскрыта оптимальная частота стирки зимней верхней одежды

Сотрудники британского бренда одежды Joules совместно с экспертом по уборке Сарой Демпси раскрыли оптимальную частоту стирки зимней верхней одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Bristol Live.

По словам специалистов, данный процесс зависит от материала, цвета и наполнителя. Так, шерстяные изделия нуждаются в чистке один раз в холодный сезон. Демпси объяснила, что кератин, который содержится в волокнах шерсти, уничтожает бактерии, вызывающие неприятный запах. Однако если пальто промокло под дождем, его рекомендуется сразу высушить.

Что касается вещей из кожи, то их можно подвергнуть чистке один или два раза за зиму. «Кожаное пальто желательно протирать влажной тряпкой перед профессиональной чисткой, поскольку грязь и другие вещества могут повредить материал», — пояснила Демпси.

В завершение собеседники издания обратили внимание на стеганые куртки и парки. Демпси отметила, что при регулярной носке их следует стирать два раза в зимний сезон. «Если куртка имеет синтетический наполнитель, ее можно стирать дома, но при этом не забудьте проверить этикету. Пуховики всегда следует сдавать в профессиональную чистку», — заключила она.

В ноябре российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. Тогда эксперт рассказала, что при выборе данного зимнего предмета гардероба необходимо обратить внимание на некоторые детали.