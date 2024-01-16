Российскую первоклассницу пытались похитить после уроков

В Воронеже первоклассницу пытались похитить после уроков

В Воронеже в микрорайоне Шилово первоклассницу пытались похитить после уроков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в совершении преступления в российском городе подозревают женщину. Уточняется, что проверку начали после публикаций в СМИ сведений об этом инциденте.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратурой области взят на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами», — подчеркнули в пресс-службе.

Других подробностей о случившемся в ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток из села Михайловка неподалеку от Уфы похитил бывшего друга, вместе с которым ранее совершал кражи в магазинах. Это произошло после отказа последнего продолжать совершать преступления. Злоумышленник попытался вымогательством получить с похищенного свыше 20 тысяч рублей. Тот сумел связаться с тетей, которая вызвала наряд полиции.