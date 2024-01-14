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14:55, 14 января 2024Россия

17-летний подросток похитил бывшего друга за отказ воровать с ним

17-летний подросток из села Михайловка похитил бывшего друга

Фото: Замир Усманов / Globallookpress.com

17-летний подросток из села Михайловка близ Уфы похитил бывшего друга, вместе с которым ранее совершал кражи в магазинах, после отказа последнего продолжать совершать преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Несовершеннолетний подкараулил бывшего товарища у магазина, избил его, приставил нож к животу и заставил сесть в машину, после чего отвез на съемную квартиру в Уфе, где продолжил избивать.

Злоумышленник попытался вымогательством получить с похищенного свыше 20 тысяч рублей. Тот сумел связаться с тетей, которая вызвала наряд полиции. Злоумышленнику удалось скрыться от сотрудников правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье 126 («Похищение человека») УК РФ.

Отмечается, что конфликт между друзьями произошел после того, как родители одного из них уговорили сына перестать общаться с товарищем и участвовать в кражах.

Ранее сообщалось, что трое мужчин в городе Октябрьский в Башкирии жестоко избили прохожих, так как им послышалось замечание от одного из них.

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      Евгений Шульгин
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