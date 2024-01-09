Трое россиян жестоко избили двух прохожих за замечание

В городе Октябрьский в Башкирии трое мужчин избили двух прохожих за замечание

В городе Октябрьский в Башкирии трое мужчин жестоко избили прохожих, так как им послышалось замечание от одного из них. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, сначала мужчины напали на 18-летнего россиянина. Он приехал в гости к дяде вместе с семьей. Злоумышленники ударили его по лицу, после чего пострадавший упал — его продолжили бить ногами. После случившегося у пострадавшего диагностировали сотрясение и перелом носа.

На крики молодого человека выбежал его дядя — он получил перелом четырех ребер, осколками ему также проткнуло легкие. Из-за жестокого избиения мужчина потерял сознание на лестничной клетке. Один из зачинщиков избиения задержан, следователи возбудили уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Нижнем Тагиле двое детей мигрантов жестоко избили 11-летнюю сироту. В соцсетях заместитель начальника местного отдела полиции описал ситуацию как скандал, «раздутый из ничего».