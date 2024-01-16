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09:48, 16 января 2024Экономика

В Европе заявили о возможных сбоях в работе из-за конфликта в Красном море

Порт Антверпен в Бельгии заявил о сбоях в работе из-за конфликта в Красном море

Фото: Houthi Military Media / Handout / Reuters

Бельгийский порт Антверпен заявил о возможных сбоях в работе из-за задержек судов. Об этом со ссылкой на пресс-службу второго по грузоперевозкам транспортного узла в Европе сообщает РИА Новости.

Пока Антверпен не столкнулся с серьезными проблемами из-за конфликта в Красном море, однако не исключает сбоев в работе терминалов.

«На сегодняшний день серьезных последствий нет. Судоходные компании сообщают о задержках от 7 до 10 дней. Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени», — отметили представители морской гавани.

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Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что значительная часть грузов, которые проходят транзитом через Красное море, предназначены для Европы. Длительная блокада торгового пути приведет к транспортным затратам и росту цен, поэтому дипломат предложил странам-участникам объединения направить в регион военно-морскую миссию.

По словам представителей отрасли, в декабре количество контейнерных перевозок по Красному морю сократилось примерно на 20 процентов в месячном выражении. Из-за необходимости огибать зону конфликта сроки доставки растут, корабли тратят больше топлива, а компаниям приходится увеличивать стоимость страхования и больше тратить на зарплаты экипажей.

Йеменское движение «Ансар Алла» объявило, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволит им проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива из-за обострения конфликта в секторе Газа. В связи с этим американо-британская коалиция, по словам президента США Джо Байдена, «дала неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации» и нанесла ракетный удар по Йемену.

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      Вячеслав Агапов
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