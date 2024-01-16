В школе отреагировали на скандал с домогательством учителя к 13-летней москвичке

1987 школа в Москве обещала сотрудничать с СК по делу о домогательствах учителя

Московская школа номер 1987 готова сотрудничать со следственными органами по делу о домогательствах учителя истории к 13-летней ученице. Об этом «Ленте.ру» сообщила директор учебного учреждения Елена Швец.

В школе назвали возможные домогательства учителя к ученице недопустимыми и отметили, что ситуация является возмутительной еще и по той причине, что школа должна заниматься безопасностью детей.

«Также школа начала служебное расследование и проводит работу с педагогами. Мы готовы предоставить девочке и ее семье помощь и поддержку, в том числе с привлечением психолого-педагогической службы школы», — сообщила «Ленте.ру» Швец.

Как сообщалось ранее, с заявлением в полицию обратилась мать 13-летней девочки из школы №1987. Она рассказала, что случайно увидела переписку дочери с учителем, где тот просил школьницу прислать откровенные фотографии. Позже выяснилось, что мужчина общался подобным образом еще с двумя несовершеннолетними — 14- и 17-летней ученицами. Они также написали заявления в полицию.