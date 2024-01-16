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03:15, 16 января 2024Мир

США отреагировали на удары КСИР по иракскому Эрбилю

В Белом доме назвали удары КСИР по иракскому Эрбилю безрассудными и неточными
СюжетВзрывы в Иране

Фото: Aaron Burden / Unsplash

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что американские власти поддерживают контакт со своими иракскими коллегами по ситуации с атаками, которые совершил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) по городу Эрбилю. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Уотсон, речь идет о «безрассудных и неточных» ударах. Также она подчеркнула, что военнослужащие США и американские объекты не пострадали. «Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — отметила она.

Уотсон добавила, что Соединенные Штаты продолжат оценивать произошедшее. «США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», — сказала она.

Ранее сообщалось, что консульство Соединенных Штатов в Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана.

3 января взрывы произошли во время траурного шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в провинции Керман. Один из них прогремел в 700 метрах от могилы Сулеймани, а второй — в километре от нее, за пределами пути следования паломников, последовал через несколько минут. По словам заместителя губернатора Кермана по безопасности, взрывы носят террористический характер. Ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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      Марина Совина
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