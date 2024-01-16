Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:15, 16 января 2024Наука и техника

Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

Sankei: испытанная КНДР ракета способна поразить военную базу США в Тихом океане

Фото: KCNA / Reuters

Недавно испытанная КНДР гиперзвуковая ракета способна поразить крупнейшую стратегическую базу США в Тихом океане, расположенную на острове Гуам. Об этом стало известно японскому изданию Sankei от источников в Сеуле.

По его данным, планирующая боевая часть после отсоединения от носителя развила скорость более десяти чисел Маха, а характеристики оружия позволяют ему поразить остров Гуам, где находятся американские базы со стратегическими бомбардировщиками и атомными подлодками.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном испытании Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой.

В сентябре 2020 года в опубликованном на YouTube ролике Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая показали «бомбежку» острова Гуам, где расположена стратегическая военная база Соединенных Штатов, считающаяся крупнейшей из американских в Тихом океане.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин впервые высказался о людях без штанов «на каких-то мероприятиях»

      В сети восхитились моложавой внешностью 90-летней актрисы на «Эмми»

      Британская нефтяная компания остановит все операции в Красном море

      В России призвали ввести компенсации пассажирам при овербукинге

      Похудевшая на 35 килограммов актриса раскрыла причину набора лишнего веса

      Зеленский остался недоволен санкциями против России

      В Кировоградской области Украины сообщили о взрыве

      В России разработают защиту для машин спецслужб

      Костя Цзю предостерег Милохина перед дебютным боем

      На Украине рассказали о ситуации на заблокированной границе с Польшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости