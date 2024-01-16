Стало известно о способности КНДР поразить крупнейшую базу США в Тихом океане

Sankei: испытанная КНДР ракета способна поразить военную базу США в Тихом океане

Недавно испытанная КНДР гиперзвуковая ракета способна поразить крупнейшую стратегическую базу США в Тихом океане, расположенную на острове Гуам. Об этом стало известно японскому изданию Sankei от источников в Сеуле.

По его данным, планирующая боевая часть после отсоединения от носителя развила скорость более десяти чисел Маха, а характеристики оружия позволяют ему поразить остров Гуам, где находятся американские базы со стратегическими бомбардировщиками и атомными подлодками.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило об успешном испытании Пхеньяном баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой маневрирующей боеголовкой.

В сентябре 2020 года в опубликованном на YouTube ролике Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая показали «бомбежку» острова Гуам, где расположена стратегическая военная база Соединенных Штатов, считающаяся крупнейшей из американских в Тихом океане.