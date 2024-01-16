Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 16 января 2024Россия

Таксист напал на перевозившую мать с инвалидностью москвичку

«360»: в Москве таксист напал на машину женщины, которая перевозила инвалида

Фото: Unsplash

В Москве таксист напал на машину женщины, которая перевозила 88-летнюю мать с инвалидностью. Об этом рассказала «360» сама пострадавшая горожанка.

Она пояснила телеканалу, что ехала по главной дороге, а водитель такси двигался по периферии на большой скорости. Москвичка посигналила ему, чтобы он притормозил.

Однако мужчина, нарушив правила, проехал вперед и заблокировал путь автомобилистке, после чего вышел из салона.

«Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло водителя. Угрожал. Что-то кричал на своем языке. Показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло», — поделилась пострадавшая.

Она подчеркнула, что на ее машине был прикреплен инвалидный знак, а в салоне находилась мать-пенсионерка. Женщины в день происшествия направлялись в Боткинскую больницу на медицинские процедуры.

Горожанка написала заявление в полицию. Ее обидчика быстро отыскали и задержали.

Ранее сообщалось, что в Уфе водитель такси жестоко избил 29-летнюю многодетную мать за мятую купюру.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Желаем здоровья». Кремль ответил на вопрос о состоянии Набиуллиной. Что с ней произошло?

      В России предложили решение «нездоровой» ситуации с льготной ипотекой

      В Госдуме высказались о возможности откупиться от службы в армии

      В Чечне разработали бюджетный аналог комплекса «Пенициллин»

      В России достигли лучших показателей безопасности полетов

      Массовые новостройки в Москве подорожали

      Украинский Павлоград остался без света

      ЕС ввел санкции против лидера ХАМАС

      Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

      Супруги спасли провалившуюся под лед лосиху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости