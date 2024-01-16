В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появились исчезающие аудио- и видеосообщения

Мессенджер Telegram запустил новые функции — возможность записывать исчезающие аудио- и видеосообщения. Нововведения доступны в обновленной версии приложения.

Теперь пользователи Telegram могут отправлять голосовые сообщения, которые будут удаляться сразу после первого проигрывания. Для этого необходимо при записи аудиосообщения выбрать кнопку с цифрой 1, в результате чего получатель сможет прослушать его только один раз. Аналогичная функция заработала и при записи видеосообщений.

Кроме того, у пользователей мессенджера появилась возможность ставить запись аудио- и видеосообщений на паузу, после чего возобновлять ее.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров показал интерфейс мессенджера в дополненной реальности. Он опубликовал ролик, на котором видно, как выглядит приложение в очках Vision Pro.

Перед этим сообщалось, что для пользователей Telegram стали доступны сторис. Публиковать их могут владельцы подписки Telegram Premium, а также каналы, которые набрали достаточно голосов.