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12:40, 16 января 2024Интернет и СМИ

В Telegram появились новые функции

В мессенджере Telegram появились исчезающие аудио- и видеосообщения

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мессенджер Telegram запустил новые функции — возможность записывать исчезающие аудио- и видеосообщения. Нововведения доступны в обновленной версии приложения.

Теперь пользователи Telegram могут отправлять голосовые сообщения, которые будут удаляться сразу после первого проигрывания. Для этого необходимо при записи аудиосообщения выбрать кнопку с цифрой 1, в результате чего получатель сможет прослушать его только один раз. Аналогичная функция заработала и при записи видеосообщений.

Кроме того, у пользователей мессенджера появилась возможность ставить запись аудио- и видеосообщений на паузу, после чего возобновлять ее.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров показал интерфейс мессенджера в дополненной реальности. Он опубликовал ролик, на котором видно, как выглядит приложение в очках Vision Pro.

Перед этим сообщалось, что для пользователей Telegram стали доступны сторис. Публиковать их могут владельцы подписки Telegram Premium, а также каналы, которые набрали достаточно голосов.

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      Евгения Наумова
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