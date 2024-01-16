Сервис знакомств Tinder прекратит работу в Белоруссии с 15 февраля

Популярный сервис знакомств Tinder прекратит работу в Белоруссии. Об этом объявила компания Match Group, владеющая приложением, сообщение опубликовано на сайте Tinder.

«Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по закрытию своих сервисов в Белоруссии. Доступ к Tinder в Белоруссии будет прекращен 15 февраля», — заявили в компании.

Отмечается, что пользователи Tinder, находящиеся в Белоруссии, с 15 февраля не смогут зайти в свой аккаунт и пользоваться функциями приложения. Однако до этой даты им останутся доступны опции сервиса, включая мэтчи и общение, а также использование платной подписки.

«Если вы приобрели подписку продолжительностью 6 или 12 месяцев, которая должна была действовать после 15 февраля, она не обновится автоматически. Вы можете запросить возврат средств», — рассказали в компании. Там посоветовали израсходовать до 15 февраля приобретенные ранее другие платные функции или также запросить возврат денег после прекращения работы сервиса.

30 июня 2023 года Tinder перестал работать в России. О том, что приложение ограничит доступ для россиян, стало известно в мае. Информация об этом появилась в ежегодном отчете компании Match Group.