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06:01, 16 января 2024Мир

Трамп отреагировал на предварительные результаты выборов в Айове

Трамп заявил, что горд предварительными результатами выборов в штате Айова
СюжетПрезидентские выборы в США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Sergio Flores / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп отреагировал на предварительные результаты выборов в штате Айова. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам политика, он горд результатами голосования. «Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.

В декабре действующий глава Белого дома Джо Байден заявил, что победа Трампа на президентских выборах несет множество угроз США. Нынешний президент считает, что Трамп в первую очередь угрожает американской демократии. Байден ранее говорил, что не стал бы вновь участвовать в президентской гонке, если бы не потенциальное выдвижение бывшего американского лидера.

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      Марина Совина
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