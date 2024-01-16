ЦБ захотели дать право ограничивать выдачу ипотеки россиянам

В Госдуму внесли законопроект о праве ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам

Сенаторы и депутаты Госдумы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента страны законопроект о праве Банка России ограничивать выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам ради снижения их закредитованности и предотвращения накопления рисков. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае принятия документа Центробанк сможет с 1 июля устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) на ипотечные кредиты (займы), предоставляемые физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Разработчики объясняют инициативу выросшими рисками в связи с ростом цен на строящееся жилье. Указанные ограничения предлагается распространить как на банки, так и на микрофинансовые организации (МФО).

О том, что ЦБ хочет получить полномочия для установления количественных ограничений в ипотеке стало известно в октябре из проекта основных направлений развития финансового рынка до 2026 года, опубликованного регулятором. «Инструмент позволит ограничить предоставление ипотечных кредитов закредитованным заемщикам, а также кредитов с небольшим первоначальным взносом», — говорилось в материалах.

Сейчас регулятор может устанавливать ограничения на выдачи только в отношении необеспеченных розничных кредитов. МПЛ, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов в общем объеме выданного банками или МФО в течение квартала, не применяются, в частности, к кредитам (займам), обязательства по которым обеспечены ипотекой.