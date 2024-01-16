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11:43, 16 января 2024Путешествия

Туристки пришли в священное место Таиланда в шортах и разозлили местных жителей

TPN National: туристки в шортах разозлили местного жителя в храме в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Иностранные туристки пришли в буддистский храм Ват Чианг Ман в Чиангмае, Таиланд, в шортах и топах и разозлили местных жителей. Об этом сообщил портал TPN National.

Две девушки отдыхали на лужайке у священного места и привлекли внимание проходившего мимо тайца. Мужчина счел оскорбительным внешний вид путешественниц и пожаловался на них администрации храма. Там заявили, что предупредят гида о ненадлежащем поведении туристок, но других мер предпринимать не стали. По словам тайца, девушки продолжили невозмутимо загорать.

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Тогда таец рассказал о случившемся в социальных сетях, и его пост вызвал ожесточенные споры пользователей. Одни раскритиковали руководство храмового комплекса за бездействие, другие предложили установить знаки о запрете солнечных ванн в храме. При этом, как пишет издание, иностранные пользователи не увидели во внешнем виде туристок ничего предосудительного.

Ранее туристы изобразили танец из фильма «Поющие под дождем» у крематория при храме в Таиланде и вызвали возмущение в сети. «Дождь холодный. Согрейтесь у костра в здании позади вас!» — сыронизировал один из пользователей.

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      Мария Борисова
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