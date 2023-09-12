Туристы станцевали у крематория в Таиланде и вызвали гнев в сети

Thaiger: туристы сняли видео у крематория в Таиланде и вызвали гнев в сети

Группа иностранных туристов сняла развлекательное видео у крематория при храме в Таиланде и вызвала гнев пользователей сети. Ролик появился в TikTok-аккаунте @ks_photogallery и стал вирусным, подробности случившегося публикует издание Thaiger.

На кадрах шестеро путешественников в разноцветной одежде танцуют во время ливня на фоне небольшого буддийского сооружения. Как поясняет источник, таким образом путешественники изобразили танец из фильма «Поющие под дождем».

В сети их поведение посчитали оскорбительным и неуместными. «Они знают, для чего используется здание, стоящее за ними?» — возмутился один из комментаторов. «Дождь холодный. Согрейтесь у костра в здании позади вас!» — сыронизировал другой пользователь.

Ситуацию также прокомментировал тайский монах Пайом Канлаяно (Payom Kanlayano). Он подтвердил, что танцевать перед крематорием неуместно, однако отметил, что иностранцы не осознавали культурного значения этого места. Он призвал тайцев в таких случаях объяснять ситуацию туристам, а не критиковать их.

Ранее итальянская модель сняла откровенное видео напротив замка Святого Ангела в Риме. Девушка появилась у достопримечательности в прозрачном бюстгальтере и кружевной юбке и вызвала осуждение в сети.