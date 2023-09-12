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20:12, 12 сентября 2023Путешествия

Туристы станцевали у крематория в Таиланде и вызвали гнев в сети

Thaiger: туристы сняли видео у крематория в Таиланде и вызвали гнев в сети

Группа иностранных туристов сняла развлекательное видео у крематория при храме в Таиланде и вызвала гнев пользователей сети. Ролик появился в TikTok-аккаунте @ks_photogallery и стал вирусным, подробности случившегося публикует издание Thaiger.

На кадрах шестеро путешественников в разноцветной одежде танцуют во время ливня на фоне небольшого буддийского сооружения. Как поясняет источник, таким образом путешественники изобразили танец из фильма «Поющие под дождем».

В сети их поведение посчитали оскорбительным и неуместными. «Они знают, для чего используется здание, стоящее за ними?» — возмутился один из комментаторов. «Дождь холодный. Согрейтесь у костра в здании позади вас!» — сыронизировал другой пользователь.

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Ситуацию также прокомментировал тайский монах Пайом Канлаяно (Payom Kanlayano). Он подтвердил, что танцевать перед крематорием неуместно, однако отметил, что иностранцы не осознавали культурного значения этого места. Он призвал тайцев в таких случаях объяснять ситуацию туристам, а не критиковать их.

Ранее итальянская модель сняла откровенное видео напротив замка Святого Ангела в Риме. Девушка появилась у достопримечательности в прозрачном бюстгальтере и кружевной юбке и вызвала осуждение в сети.

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    Мария Борисова
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