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19:04, 11 сентября 2023Путешествия

Модель сняла откровенное видео у достопримечательности и вызвала гнев в сети

Итальянская модель сняла откровенное видео напротив замка Святого Ангела в Риме

Кадр: @alex_mucci

Итальянка устроила откровенную съемку напротив замка Святого Ангела в Риме и вызвала гнев пользователей сети. Соответствующий ролик опубликован в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Модель Алексис Муччи (Alexis Mucci) надела полупрозрачный зеленый бюстгальтер и черную кружевную мини-юбку, через которую просвечивало нижнее белье. Она позировала на фоне популярной у туристов достопримечательности, привлекая внимание проходящих туристов.

В ролике видно, что один мужчина обернулся на девушку дважды. «О чем он думал?» — спросила модель в подписи к публикации. Видео в эротическом наряде вызвало гнев пользователей. «Ему, наверное, интересно, почему она так одета. Вокруг дети», «Он гордится тем, что ты не его дочь», — ответили ей в комментариях.

Однако нашлись и те, кому наряд модели понравился. Некоторые пользователи назвали девушку «горячей» и похвалили ее формы.

Ранее Муччи сняла видео вместе с подругой Висмарой Мартиной (Vismara Martina) напротив Колизея. Девушки также позировали на фоне достопримечательности в откровенных нарядах — корсетах и мини-юбках.

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    Мария Борисова
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