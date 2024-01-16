В Европе заявили об экономической зависимости России от Китая

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о зависимости России от Китая

Россия все больше зависит от Китая как в военном, так и в экономическом отношении. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, ее слова приводит CNBC.

Она отметила, что Москва все больше полагается на восточного союзника, поскольку не может достичь своих целей. «Россия терпит неудачу в достижении стратегических целей», — заключила она.

Фон дер Ляйен заявила об экономическом «провале» России из-за влияния санкций на прекращение торговли страны с западными партнерами. «Россия теперь зависит от Китая», — подытожила глава ЕК.

Ранее стало известно, что по итогам 2023 года товарооборот России и Китая достиг рекордного уровня в 240,11 миллиарда долларов в денежном выражении. По данным аналитиков Главного таможенного управления КНР, за прошлый год экспорт из Китая в Россию вырос на 46,9 процента и составил почти 110,97 миллиарда долларов. В свою очередь, импорт российских товаров в азиатскую страну за этот период времени увеличился на 12,7 процента, до 129,14 миллиарда.