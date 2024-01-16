В Кремле оценили инициативу перенести столицу России

Песков назвал нереализуемой идею перенести столицу России в Иркутск

Перенос столицы России невозможен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее в Якутии предложили президенту России Владимиру Путину перенести столицу страны в Иркутск.

«Я не думаю, что эта инициатива реализуем», — сказал представитель Кремля.

Автор инициативы, якутский история Афанасий Николаев, обосновал свое предложение географическими соображениями. По его словам, Иркутск в качестве столицы повысит защищенность от внешних угроз. «На мой взгляд, это позволит обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России», — добавил он.

Ранее климатолог допустил, что столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления. По оценкам специалиста, к 2080 году температура на планете поднимется на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи. Это приведет к тому, что волны жары начнут накрывать планету как минимум в два-три раза чаще, и жара в Центральной России будет приходить раз в три года.