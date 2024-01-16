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15:39, 16 января 2024Интернет и СМИ

В отеле Таиланда прокомментировали отмену выступления Галкина

Отель Royal Cliff опроверг причастность к отмене концерта юмориста Галкина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Отель Royal Cliff в Таиланде опроверг причастность к отмене одного из концертов российского юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). Об этом представитель компании сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«По информации, предоставленной ТАСС, ответственность за отмену концерта Максима Галкина лежит на группе отелей Royal Cliff, что не соответствует истине», — прокомментировали в отеле. Представители компании уточнили, что получили официальный запрос об отмене выступления юмориста от организатора мероприятия — компании VPI Co.

15 января стало известно, что два концерта Галкина в Таиланде отменили. Один из них должен был состояться в Royal Cliff 24 января, другой — в отеле Royal Phuket City Hotel на острове Пхукет 25 января. По информации ТАСС, такое решение было принято из-за политических высказываний Галкина.

13 января сообщалось, что Галкина оштрафовали в ОАЭ на 100 тысяч дирхамов (около 2,4 миллиона рублей) за то, что на своем выступлении в 2023 году он негативно высказался о россиянах. Также с санкциями столкнулся украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.

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