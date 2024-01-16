В Польше задержали работающую на белорусские спецслужбы порномодель

Белорусскую порномодель Дарью Остапенко задержали в Польше за шпионаж

В Польше по подозрению в шпионаже была задержана порномодель из Белоруссии. Об этом пишет «Зеркало» (внесен в список запрещенных сайтов, 9 марта его заблокировал Роскомнадзор).

36-летнюю Дарью Остапенко из Белоруссии арестовали в городе Лодзи, после того как, будучи в состоянии алкогольного опьянения, она проговорилась друзьям, что была информатором КГБ Белоруссии. После этого молодые люди связались с польскими спецслужбами, которые оперативно арестовали Остапенко.

Остапенко родом из города Барановичи, в Белоруссии она выучилась на ветеринара, но по специальности не работала. Начиная с 2018 года, девушка начала контактировать с разными оппозиционными политическими организациями и партиями, интересовалась их деятельностью и хотела в ней участвовать, предлагала свою помощь. Остапенко, например, стала членом кампании «Говори правду», в рамках которой была наблюдателем на выборах, а позже собирала подписи в пользу оппозиционного политика Андрея Дмитриева.

При этом девушка зарабатывала деньги, снимаясь в порно под псевдонимом Рита Мартин. Она также подрабатывала в эскорте и вела страничку на платформе OnlyFans. В Белоруссии работа в порноиндустрии и проституция уголовно наказуемы.

В 2023 году Остапенко переехала в Польшу. Там она жила у разных знакомых, часто брала деньги в долг, ей помогали члены белорусской диаспоры. Девушка пыталась налаживать контакты с оппозиционными активистами, предлагая им волонтерскую помощь. Ее интересовали белорусские добровольцы на Украине и люди, которые оказывают им помощь. Кроме того, она якобы выступала за активное свержение действующей власти в Белоруссии, предлагала собирать оружие и устроить взрыв на белорусской границе.

Польские силовики, по информации издания, нашли в смартфоне Остапенко доказательства ее сотрудничества с КГБ Белоруссии с 2017 года. Она якобы пересылала кураторам все добытые сведения. Остапенко предъявили обвинение в шпионаже. Ей грозит от 5 до 30 лет лишения свободы.

Ранее друг пойманного в Афганистане британца рассказал о его роскошной жизни в плену. По его словам, задержанный по обвинению в шпионаже Майлз Рутледж имеет собственного слугу и подружился с тюремщиками.