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В России заблокирован популярный белорусский портал

Роскомнадзор заблокировал портал Zerkalo за распространение недостоверной информации

Фото: Telegram-канал «Zerkalo.io новости»

Роскомнадзор заблокировал популярный белорусский интернет-портал Zerkalo. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«8 марта Роскомнадзор внес Zerkalo.io в список запрещенных сайтов. Теперь мы единственное крупное белорусское медиа, которое заблокировано и в России, и в Беларуси», — говорится в заявлении редакции.

В редакции портала отметили, что ресурс заблокировали за распространение информации с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, несанкционированным акциям, а также за распространение недостоверной общественно значимой информации. О каких именно материалах идет речь, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение по требованию Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к сайту издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). На этих же основаниях был ограничен доступ к сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной отвественности за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. Максимальное наказание по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации») составляет 15 лет лишение свободы. О начале специальной операции в Донбассе было объявлено 24 февраля.

Асель Минбаева
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