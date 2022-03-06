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Роскомнадзор заблокировал сайт «Медиазоны»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту «Медиазоны»

Фото: Unsplash

Роскомнадзор принял решение по требованию Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к сайту издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

Новые ограничения вводятся на основании требований Генеральной прокуратуры России от 24 февраля 2022 года.

Ранее Роскомнадзор потребовал от «Медизоны» и остальных отечественных СМИ перепроверить на недостоверность информацию касательно военной операции по демилитаризации Украины. Уже известно об ограничениях к интернет-ресурсу Zello из-за рассылки недостоверной информации о спецоперации. Роскомнадзор также принял решение о блокировке в России социальной сети Facebook.

4 марта был подписан закон о наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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