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В России ограничат доступ к Zello

Роскомнадзор ограничит доступ к ресурсу Zello из-за рассылки фейков об операции на Украине

Фото: Burst / Unsplash

Роскомнадзор ограничит россиянам доступ к приложению американского интернет-ресурса Zello из-за рассылки недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает ТАСС.

4 марта Роскомнадзор потребовал у администрации Zello прекратить распространять фейки о действиях Вооруженных сил (ВС) России, однако это требование не было исполнено. В связи с этим в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории России будет ограничен.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор принял решение о блокировке в России социальной сети Facebook (Meta Platforms). Такая мера была принята из-за ограничения доступа к российским СМИ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Елизавета Новикова
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