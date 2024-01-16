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16:10, 16 января 2024Путешествия

В России достигли лучших показателей безопасности полетов

Госавианадзор: в России достигнуты лучшие показатели безопасности полетов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2023 году России удалось достичь лучших средних абсолютных значений показателей безопасности полетов за пять лет с учетом объемов авиаперевозок. Об этом «Известиям» рассказал начальник Госавианадзора Владимир Ковальский.

Он отметил, что в 2022 и в 2023 годах ни один пассажир не лишился жизни в катастрофах с участием самолетов иностранного производства. По словам главы Госавианадзора, это подтверждает высокий уровень компетенций в российских авиакомпаниях.

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Кроме того, Ковальский подчеркнул, что в 2023 году число авиационных инцидентов с воздушными судами российских авиакомпаний снизилось на 15 процентов по сравнению с досанкционным периодом. Увеличения количества неисправностей из-за наложенных на Россию санкций не произошло, добавил собеседник издания.

Ранее в Росавиации отреагировали на публикацию о возможном аресте 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании. Представители Федерального агентства воздушного транспорта рассказали, что у его сотрудников есть проработанные варианты по нивелированию возможных рисков для авиасообщения и пассажиров.

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      Алина Черненко
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