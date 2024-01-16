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17:09, 16 января 2024Экономика

В Госдуме отреагировали на ограничения китайских банков при работе с россиянами

Депутат Делягин: ограничения банков КНР грозят россиянам неудобствами

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

Пересмотр государственными банками Китая политики работы с клиентами из России после новых требований со стороны США может создать некоторые неудобства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на ужесточение ограничений со стороны КНР.

«В таких случаях выделяются банки, которым не страшны угрозы США, скажем, которые не сильно вовлечены в финансирование международной торговли. И обслуживание двухсторонней торговли переориентируется на них. Единственная проблема заключается в том, что это требует двухстороннего сотрудничества», — сообщил Делягин.

Некоторые неудобства могут быть созданы, если действительно такие ограничения вводятся, но при нормальной реакции Банка России это будут не более чем неудобства

Михаил Делягинзаместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Ранее Bloomberg сообщил, что государственные банки Китая начали пересмотр политики работы с клиентами из России и ужесточают ограничения после новых требований со стороны США. Связь с клиентами из санкционного списка будет разорвана, кроме того, банки откажутся от предоставления любых услуг российской военной промышленности не только в долларах, но и в любой другой валюте. Также они намерены усилить проверку своих клиентов на предмет связей с Россией.

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      Алена Шевченко
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